POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer auf der L283(LK Vorpommern-Greifswald)

Am 13.04.2025 gegen 11:20 Uhr kam es auf der L283 zwischen Glasow und

Krackow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Vier

Motorradfahrer aus dem Land Brandenburg befuhren hintereinander die

L283 in nördlicher Richtung, als der letzte aus der Kolonne plötzlich

aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor. In

der weiteren Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und

stürzte. Bei dem Unfall wurde der 45-jährige Motorradfahrer schwer,

aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach

Eberswalde geflogen. Das Motorrad, eine BMW S 1000 XR, erlitt einen

Totalschaden im Wert von ca. 25.000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen

und Unfallaufnahme war die L283 an der Unfallstelle fast eine Stunde

lang vollgesperrt.





