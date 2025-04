POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der L28 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots) -



Am 12.04.2025, gegen 09:20 Uhr, ereignete sich auf der L28, zwischen

Neddemin und Brunn, ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr die 64-jährige deutsche Fahrerin eines VW Passat

die L28 aus Richtung Brunn kommend in Richtung Neddemin.

Kurz vor der Autobahn Anschlussstelle Neubrandenburg Nord entschied

sich die Fahrzeugführerin eine andere Strecke zu fahren. Aus diesem

Grund suchte sie sich eine geeignete Stelle um mit ihrem Fahrzeug zu

wenden und hielt an.

Der 43-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes-Benz Transporters, der

ebenfalls in Richtung Neddemin fuhr, bemerkte den haltenden VW und

beabsichtigte diesen zu überholen. Als sich beide Fahrzeuge auf

gleicher Höhe befanden, lenkte die Fahrerin des VW nach links ein und

beabsichtigte auf einem dort befindlichen Feldweg zu wenden. Es kam

zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls

wurden beide Fahrzeuge in den linken Straßengraben geschleudert, wo

sie zum Stillstand kamen.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des VW leicht verletzt und zur

weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht. Ihre 61-jährige

Beifahrerin blieb unverletzt. Der Fahrer des Transporters und sein

46-jähriger Beifahrer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Sie

konnten jedoch nach kurzer Behandlung vor Ort entlassen werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen

werden. Für die Dauer der Bergung musste die L28 für ca. 30 Minuten

voll gesperrt werden.





