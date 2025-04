POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol auf der Insel Usedom

PR Heringsdorf (ots) -



Am 11.04.2025 gegen 21:45 Uhr ereignete sich in der Ortslage 17459 Ückeritz ein Verkehrsunfall mit Personen-und Sachschaden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 56-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mitsubishi in Stagnieß die Hafenstraße in Richtung Ückeritz. In einer Rechtskurve kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppdienst geborgen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Heringsdorf Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell