LWSPA M-V: Gesunkenes Arbeitsschiff im Barther Hafen

Am heutigen Freitag, den 11.04.2025, sank im Barther Hafen gegen 12:00 Uhr ein 28 Meter langes und 5 Meter breites Arbeitsschiff.

Glücklicherweise kam es zu keiner Gewässerverschmutzung durch Öl oder Kraftstoffe. Der sogenannte Schubleichter ohne eigenen Antrieb war für den Abtransport von Spundwandsegmenten der Baustelle zum neuen Hafenbecken genutzt worden. Die Arbeiter stellten am Freitagmorgen fest, dass sich über Nacht im vorderen Bereich des Schiffes Wasser gesammelt hatte. Daraufhin begannen die Arbeiter mit dem Abladen der bereits verladenen Segmente. Von den acht Teilen mit einem Gesamtgewicht von ca. 16 Tonnen konnten vier gesichert werden, bevor das Schiff auf Grund ging. Der Betreiber des Schubleichters versucht derzeit, Wasser aus dem Rumpf zu pumpen und das 182 Tonnen schwere Arbeitsschiff zu sichern.

Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Stralsund nahmen den Schiffsunfall auf. Ein Schiffssachverständiger wurde bereits informiert und soll den Schaden begutachten. Erst dann kann entschieden werden, wie und wann der Schubleichter geborgen wird. Die Verkehrszentrale Rostock wurde informiert.



