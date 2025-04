POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten 14-Jährigen aus Groß Petershagen bei Greifswald

Greifswald (ots) -



Die seit dem 10.04.2025 vermissten 14-Jährigen aus Groß Petershagen

konnten am heutigen Tag nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung

wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen

wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der

Bevölkerung und den Medien für die Mithilfe bei der Suche. Die Medien

werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung

herausgegebenen persönlichen Daten zu löschen.





