POL-HRO: Polizei geht konsequent gegen kriminelle Jugendgruppe in Rostock vor - 14-Jähriger in Untersuchungshaft

Sicherheitsbehörden handeln entschlossen: Erste Festnahme, über 30 Straftaten aufgeklärt



In den vergangenen Wochen ist es in Rostock vermehrt zu Straftaten gekommen, die mutmaßlich durch eine bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Jugendgruppe verübt wurde. Die Polizeiinspektion Rostock hat umgehend reagiert und führt hierzu umfangreiche Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Rostock, dem Jugendamt sowie weiteren beteiligten Behörden durch.



Mehr als 30 Straftaten aufgeklärt - Tätergruppe im Visier



Im Rahmen dieser intensiven Ermittlungen konnte am gestrigen Tag gegen einen 14-jährigen deutschen Jugendlichen ein Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Rostock erwirkt werden. Dem Jugendlichen werden derzeit über 30 Straftaten seit dem 1. März zur Last gelegt - darunter Raubdelikte, gefährliche Körperverletzungen sowie zahlreiche Diebstähle. Der 14-Jährige wurde am gestrigen Abend durch Polizeikräfte an seiner Wohnanschrift festgenommen. Am heutigen Tag wurde er einem Haftrichter des Amtsgerichts Rostock vorgeführt, welcher die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt anordnete.



Polizei zeigt Präsenz und Null-Toleranz-Strategie



"Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass wir konsequent gegen jede Form von Jugendkriminalität vorgehen", erklärt der Leiter des Kriminalkommissariats Rostock Christian Lentzner. "Unsere Botschaft ist klar: Straftaten bleiben nicht ohne Folgen - auch nicht im jungen Alter." Die Polizei Rostock zeigt im gesamten Stadtgebiet verstärkte Präsenz, um Straftaten zu verhindern und das Sicherheitsgefühl nachhaltig zu stärken.



Tätergruppe steht unter Beobachtung - weitere Maßnahmen im Gange



Der festgenommene Jugendliche gehört zur einer Gruppe rund um einen schon bekannten 13-jährigen Rumänen, gegen den aufgrund seines Alters polizeiliche Maßnahmen nur begrenzt möglich sind. Dieser wurde kürzlich erkennungsdienstlich behandelt. Weitere Maßnahmen sind in Prüfung. Die Ermittlungen gegen mehrere Mittäter laufen mit Hochdruck. Weitere Festnahmen sind wahrscheinlich.



