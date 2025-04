POL-ANK: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Relzow (ots) -



Am heutigen Tag kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B110 zwischen Murchin und Relzow, bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der 72-jährige Fahrer eines Hyundai i40 befuhr die B 110 in Richtung Relzow, als er in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort touchierte er zunächst den Anhänger eines VW Crafter und stieß anschließend frontal mit einem polnischen Transporter zusammen.

Der Fahrer des Hyundai wurde zunächst in seinem Pkw eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Seine 71-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Fahrer des polnischen Transporters wurde zudem leichtverletzt.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 47.000EUR. Der Hyundai sowie der polnische Transporter mussten geborgen werden. Die B110 war zwischenzeitlich komplett gesperrt.

Die konkrete Unfallursache ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Kimberly Schätzchen

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell