POL-HRO: Unseriöse Handwerker streichen Hausfassade

Ohne überhaupt beauftragt worden zu sein, haben sogenannte "falsche Handwerker" die Fassade des Hauses einer 83-jährigen Güstrowerin gestrichen. Offenbar wollten sie von der Rentnerin schnellen Lohn für die Arbeit, die unbeauftragt mit minderwertiger Farbe in minderwertiger Qualität durchgeführt wurde.



Als ein Verwandter der Rentnerin auf dem Grundstück erschien, brachen die unbekannten Männer überstürzt die Malerarbeiten ab, stiegen in ihre Fahrzeuge und flüchteten. Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag gegen 13:30 Uhr. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Was in diesem Fall noch ohne tatsächlichen finanziellen Schaden blieb, kostet Betroffene oft mehrere Tausend Euro. Immer wieder versuchen unseriöse Anbieter und falsche Handwerker, insbesondere älteren Bürgerinnen und Bürgern Dienstleistungen anzubieten, die zu völlig überhöhten Preisen abgerechnet werden.



Tipps der Polizei zum Schutz vor unseriösen Handwerkerleistungen:



- Lassen Sie keine Handwerker auf das Grundstück bzw. in das Haus,

die nicht beauftragt wurden!

- Unterschreiben Sie einen Auftrag nur, wenn Sie alles verstanden

haben!

- Verlangen Sie eine Rechnung und prüfen Sie, ob die aufgeführten

Leistungen auch ausgeführt wurden. Achten Sie auf eine

rechtskonforme Rechnung (z.B. Firmenangabe, Steuernummer,

Rechnungsnummer). Sie sind nicht verpflichtet, die Rechnung

sofort zu begleichen! Auch die Drohung mit der Polizei oder

einem Inkassounternehmen ist haltlos.

- Wenden Sie sich an eine Verbraucherzentrale, wenn Sie Fragen zur

Rechnung haben!

- Rufen Sie die Polizei, wenn Sie bedroht werden. Holen Sie wenn

möglich Nachbarn hinzu, die den Vorfall bezeugen und Sie

bestärken können!

- Scheuen Sie sich nicht, Anzeige bei der Polizei gegen die Firma

zu erstatten.



