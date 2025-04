POL-ANK: Verfolgungsfahrt durch Pasewalk endet auf Feld

Pasewalk (ots) -



Am 10.04.2025 befuhr eine Streife der gemeinsamen Diensteinheit der Bundespolizei und Landespolizei M-V die Torgelower Chaussee in Pasewalk. Auf Höhe der dortigen Tankstelle fiel ihnen ein Pkw Audi A 4 auf.

Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass die angebrachten Kennzeichentafeln nicht an den Audi gehörten, sondern zuvor entwendet wurden.

Die Beamten wollten das Fahrzeug folgend einer Verkehrskontrolle unterziehen. Trotz Anhaltesignal entzog sich das Fahrzeug jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit und setzte seine Fahrt durch Pasewalk fort. Schließlich führte die Verfolgungsfahrt über Bröllin und Friedrichshof bis kurz vor Fahrenwalde.

Dort verlor der Fahrzeugführer des Pkw Audi die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach auf einem angrenzenden Feld, bevor es zum Stehen kam

Die beiden Fahrzeuginsassen stiegen auf dem Feld aus und versuchten zu Fuß vom Unfallort zu flüchten. Die Kollegen waren jedoch schneller und konnten die Flucht der beiden deutschen Männer, im Alter von 18 und 19 Jahren, verhindern.



Beide Tatverdächtige wurden durch einen Vortest positiv auf THC getestet. Zudem stellte sich heraus, dass der vermutliche Fahrzeugführer des Audi nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.



Die beiden Verdächtigen blieben trotz des Unfalls unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 5.000EUR.



Gegen die beiden wird nun unter anderem wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.



