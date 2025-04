POL-HRO: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Polizei sucht erneut mit Phantombild nach einem Täter

Schwerin (ots) -



Die Polizeiinspektion Schwerin bittet erneut um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach einem Tatverdächtigen, der eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen hat, und hofft mit der Veröffentlichung eines Phantombildes auf Hinweise.



Der Vorfall ereignete sich bereits am 18.12.2024 in der Lise-Meitner-Straße im Stadtteil Mueßer Holz in Schwerin. Unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen verschafften sich zwei männliche Personen Zutritt zur Wohnung der 90-jährigen Seniorin. Die angeblichen Kriminalpolizisten ließen sich die Geldverstecke der Schwerinerin zeigen und erbeuteten 5.000 EUR Bargeld.



Da die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwerin nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, wird auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin mithilfe eines Phantombildes nach dem Tatverdächtigen gefahndet.



Das Bild ist unter diesem Link einsehbar: https://fcld.ly/2025-04-11fahndung_sn



Wer Angaben zu der Person oder zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin (0385/5180-2224), über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Phantombild mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell