POL-HRO: 9 Garagen in Lübz aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Lübz (ots) -



In Lübz haben unbekannte Täter von Dienstag zu Donnerstag mindestens 9 Garagen aufgebrochen. Was die Täter im Einzelnen daraus stahlen, ist noch unklar, da ein Teil der betroffenen Garagenbesitzer bislang noch nicht von der Polizei befragt werden konnte. Jedoch wurden in einem Fall etwa 30 Angeln, ein Kompressor und ein Laubbläser als gestohlen gemeldet. Dem Spurenaufkommen zufolge haben unbekannte Täter mehrere Türen einer Garagenanlage im Bobziner Weg gewaltsam geöffnet. Der Gesamt Stehl- und Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei in Plau (Tel. 038735 8370) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesen Einbrüchen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell