POL-HRO: Kradfahrer nach Frontalzusammenstoß mit Pkw in Rostock schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am Freitagmorgen kam es im Bereich des Mühlendamms zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Der 53-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 53-jährige Fahrer eines VW Touareg gegen 5:30 Uhr den Mühlendamm aus Richtung "Weißes Kreuz" in Fahrtrichtung Innenstadt. Zwischen dem Flussbad und der Warnowstraße soll das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad der Marke Honda kollidiert sein.



Der 53-jährige Kradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.



Im Zuge der Unfallaufnahme kam es im morgendlichen Berufsverkehr bis etwa 8:45 Uhr in Fahrtrichtung Tessin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell