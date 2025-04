POL-NB: Brand eines Holzschuppens greift auf einen PKW über

Waren (ots) -



Am 10.04.2025 gegen 13:15 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand eines Schuppens in der Ringstraße in 17192 Alt Schönau. Umgehend wurden eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Waren und Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren mit 19 Fahrzeugen und 69 Kameraden im Einsatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der Sachverhalt. Der Schuppen brannte bereits in voller Ausdehnung und das Feuer war auf einen vor dem Schuppen befindlichen PKW Mercedes übergesprungen. Umgehend begannen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren mit den Löscharbeiten und konnten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Kraftfahrzeuge verhindern. Das Feuer konnte komplett gelöscht werden. Ursache für den Brand war eine an einem Ladegerät angeschlossene Autobatterie eines PKW Trabant. Durch eine Fehlfunktion dieser Ladestation wurde der Holzschuppen in Brand gesetzt. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000,-EUR. Während der Löscharbeiten musste die L 202 in der Ortslage Alt Schönau für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.



