Zwei Vermisste 14-Jährige aus Groß Petershagen bei Greifswald

Details anzeigen Der Gesuchte Nico Hapke Der Gesuchte Nico Hapke

Seit dem 10.04.2025, gegen 08:00 Uhr, werden die beiden 14-jährigen Jugendlichen Nico Hapke und Fiete Rumlow aus einer Einrichtung in Groß Petershagen bei Greifswald vermisst. Beide sind am Morgen nicht zum Schulunterricht erschienen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden zuletzt am Morgen desselben Tages in der Wolgaster Straße in Greifswald gesehen. Es liegen Hinweise vor, dass sich die Jugendlichen gemeinsam auf dem Weg nach Bergen auf Rügen befinden könnten. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich beide weiterhin in Greifswald aufhalten.

Nico ist ca. 1,60m groß, hat kurze dunkle Haare und eine Brille. Er trägt eine schwarz-weiße Jacke, ein schwarzes Basecap und führt einen schwarz-grün gestreiften Rucksack bei sich.

Fiete ist 1,90m groß und hat kurze dunkle Haare. Er trägt eine schwarze Jacke, eine Baggy Jeans und einen schwarzen Nike-Rucksack. Er hat einen blauen Verband am linken Arm.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Hinweis für die Bevölkerung:

Sollten die Jugendlichen angetroffen werden, wird dringend davon abgeraten, sie direkt anzusprechen, da sie möglicherweise mit aggressivem Verhalten reagieren könnten.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter Tel. 03834 540-0, jede andere Polizeidienststelle oder online unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

~

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

~