POL-HRO: Polizei fahndet mit Foto eines Tatverdächtigen nach Unfallflucht

Schwerin (ots) -



Auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin fahndet die Kriminalpolizei Schwerin mit den beigefügten Bildern für die Dauer von vier Wochen nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Dieser steht im Verdacht, am 10. August 2024 in Schwerin einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht begangen zu haben. Der Unfall ereignete sich beim Einparken in dem Stadtteil Mueßer Holz in der dortigen Hamburger Allee, Höhe der Hausnummer 90.



Bilder des Verdächtigen finden sich auf der Homepage der Landespolizei M-V und sind über den folgenden Link abrufbar:

https://fcld.ly/2025_04_09



Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten: Wer Hinweise zur Identität der gesuchten Person oder zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, der Onlinewache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Kristin Hoffmeister

Telefon: 0385 5180-3005

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell