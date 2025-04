POL-HRO: Ruine der Wollscheune auf dem Klostergelände mit Graffiti beschmiert

Bad Doberan (ots) -



Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, nachdem Unbekannte auf dem Klostergelände die Ruine der Wollscheune mit Graffiti beschmiert haben. Zusätzlich wurden frisch aufgemauerte Bereiche an der Ruine beschädigt.



Auch an einem Bauwagen in unmittelbare Nähe der Wollscheune machten sich die unbekannten Täter zu schaffen. Hier wurde die Tür beschädigt und ebenfalls Graffiti auf dem Wagen gesprüht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Doberan unter 038203-560 sowie die Onlinewache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



