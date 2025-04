POL-HRO: 90.000 Euro Schaden nach Kollision zwischen Lkws und Pkw auf der L11

Bützow (ots) -



Ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 11 zwischen Bützow und Langen Trechow hat heute Mittag für eine etwa 1,5-stündige Vollsperrung gesorgt. Gegen 12:30 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen insgesamt drei Fahrzeugen, bei der niemand verletzt wurde.



Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte die 76-jährige Fahrerin eines Opel, einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Dabei übersah sie offenbar einen weiteren, entgegenkommenden Lastkraftwagen. Trotz sofortiger Ausweichversuche beider Lkw-Fahrer (27 und 50 Jahre alt) kam es zu seitlichen Kollisionen mit dem Opel. In der Folge touchierte einer der Lkw zudem zwei Bäume neben der Fahrbahn.



Da ein Lkw unfallbedingt zunächst die gesamte Fahrbahn blockierte, musste die L11 im Bereich der Unfallstelle für rund 1,5 Stunden gesperrt werden. Nach der Bergung konnten beide Lkw ihre Fahrt fortsetzen. Der Opel war hingegen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf etwa 90.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.



