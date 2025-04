POL-HRO: Mehrere Tatverdächtiger nach räuberischen Diebstahl gestellt

Schwerin, Bad Doberan (ots) -



In Schwerin kam es gestern zu einem Angriff auf einen Ladendetektiv und auf einen Polizeibeamten, der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Gestern Mittag wurde ein 52-jähriger Mann gegenüber einem Ladendetektiv handgreiflich und versuchte zu flüchten. Mit Hilfe eines Passanten gelang es, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.



Der Vorfall ereignete sich gestern gegen 12:30 Uhr in der Mecklenburgstraße. Der 59-jährige Ladendetektiv hatte den Mann verfolgt, nachdem dieser in einem Bekleidungsgeschäft eine Weste im Wert von 35 Euro entwendet hatte. Die Verfolgung führte bis zur Einmündung in die Klosterstraße. Dort griff der 52-Jährige den Ladendetektiv an und verletzte ihn dabei. Ein 43-jähriger Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und kam zur Hilfe. Obwohl der Ladendieb sich erneut losreißen konnte, wurde er kurz darauf von den beiden Männern nochmals festgehalten und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten gesichert.

Bei der Festnahme kam es zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten, der dabei verletzt wurde, jedoch weiterhin dienstfähig blieb. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin Haftbefehl gegen den aus Georgien stammenden Tatverdächtigen erlassen und dessen Vollzug angeordnet. Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern weiterhin an. Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei dem 43-jährigen Schweriner für seinen couragierten Einsatz.



In Bad Doberan wurde gestern ebenfalls ein Ladendieb auf frischer Tat gestellt. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.



Der Vorfall ereignete sich am 09.04.2025 kurz vor 13:00 Uhr in einem Discounter am Ortseingang. Beim Versuch ein Dutzend Dosen Kavier und zwei Flaschen Alkohol unter der Jacke zu verstauen wurde der aus Armenien stammende Mann von einem Mitarbeiter beobachtet und angesprochen. Der 45-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten. Um den Verfolger aufzuhalten warf er Kavierdosen auf den Discountermitarbeiter. Dennoch konnte der Tatverdächtige aufgehalten und anschließend der Polizei übergeben werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem erhielt er einen Platzverweis und Hausverbot für das Einkaufscenter.



Fast zeitgleich konnte ein zweiter mutmaßlicher Ladendieb in einem angrenzenden Geschäft gestellt werden. Der Tatverdächtige, ein 55-jähriger Georgier, hatte versucht Waren im Wert von mehr als 250 Euro zu entwenden. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat Bad Doberan die Ermittlungen übernommen.



