POL-HRO: Polizeieinsatz in Mehrparteienhaus bei Lübtheen

Jessenitz b. Lübtheen (ots) -



Nachdem ein Mann am Donnerstagmorgen über den Notruf zwei bewaffnete Einbrecher in seinem Haus gemeldet hat, eilten mehrere Streifenwagen nach Jessenitz bei Lübtheen. Eine Gefahrenlage für den Hausbesitzer konnte nicht festgestellt werden.



Vor dem Haus trafen die eingesetzten Polizisten auf den Hinweisgeber und Hausbesitzer, der auch eine Pistole bei sich führte. Nach seinen Angaben habe er die Pistole zur Selbstverteidigung bei sich gehabt. Der Mann war kooperativ gegenüber den Beamten und händigte ihnen die Waffe aus. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mehrparteienhauses konnten weder unbefugte Personen angetroffen noch verdächtige Gegenstände aufgefunden werden. Auch die Befragung der übrigen Hausbewohner ergaben keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Um Gefahren für sich selbst oder andere auszuschließen, wurden sämtliche rechtmäßig eingetragene Waffen des Hinweisgebers und Sportschützen sichergestellt. Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet.



