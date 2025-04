POL-HRO: 25-Jähriger begeht mehrere Verkehrsverstöße - Führerschein beschlagnahmt

Rostock (ots) -



Ein 25-jähriger deutscher Autofahrer steht im Verdacht, am gestrigen Mittwoch, 9. April 2025, im Bereich des Warnowtunnels mehrere Verkehrsverstöße begangen zu haben.



Gegen 12:00 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Rostock die Mitteilung über einen auffällig fahrenden Audi A8. Das Fahrzeug fiel durch Missachtung von Verkehrszeichen sowie das Befahren eines abgesperrten Baustellenbereichs auf. Dabei gefährdete der Fahrer offenbar mehrere dort arbeitende Personen, die nur durch Glück einer Kollision entgingen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das Fahrzeug zudem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.



Im Zuge der Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrer an seiner Wohnanschrift im Rostocker Stadtgebiet angetroffen werden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.



