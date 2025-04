POL-HRO: Bedrohung und versuchte Körperverletzung - Tatverdächtiger mit offenem Haftbefehl

Rostock (ots) -



Am späten Mittwochabend, dem 09.04.2025 gegen 23:00 Uhr, wurde die Polizei über eine Bedrohung und eine versuchte einfache Körperverletzung in der Arnold-Bernhard-Straße im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt informiert.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei deutschen Männern im Alter von 40 und 43 Jahren. Der 40-jährige Geschädigte teilte den eingesetzten Beamten mit, dass der Tatverdächtige ihn nach einer verbalen Auseinandersetzung zunächst versucht habe, ihn körperlich anzugreifen und im weiteren Verlauf verbal bedrohte. Im Anschluss habe sich der Täter vom Tatort entfernt und sei in eine Straßenbahn gestiegen.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der beschriebene, stark alkoholisierte Mann an der Straßenbahnhaltestelle Maßmannstraße festgestellt werden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 43-jährige Tatverdächtige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war und ein offener Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vorlag.



Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen reagierte der Mann äußerst aggressiv. Unter anderem trat nach den eingesetzten Beamten und beleidigte diese massiv.



Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille.



Die Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung, versuchter Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung dauern an. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell