POL-HRO: Brand in einer Doppelhaushälfte in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots) -



Durch einen Brand in einer Doppelhaushälfte am Mittwochvormittag in Hohes Feld bei Neustadt-Glewe ist Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Küchenbereich aus, weshalb umliegende Feuerwehren zum Einsatz kamen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Angaben zur Brandursache können zurzeit noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun zur genauen Brandursache, wobei eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell