POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses

Stavenhagen (ots) -



In Stavenhagen brennt im Kameruner Weg aktuell ein Einfamilienhaus in voller Ausdehnung. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz, um das Feuer zu löschen.



Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.



Nach aktuellem Stand wurden keine Personen bei dem Feuer verletzt.

Wodurch der Brand ausgebrochen sein könnte, ist derzeit noch völlig unklar.



Der Schaden wird von der Polizei auf aktuell 500.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell