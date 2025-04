POL-HRO: Polizei ermittelt nach Werkzeugdiebstahl aus Rostocker Baumarkt

Rostock (ots) -



Die Polizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am gestrigen Dienstag diverse Werkzeuge aus einem Baumarkt im Bereich Schutow entwendet wurden.



Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Mitarbeiter den Diebstahl von Werkzeugen im Wert von mehr als 600 Euro und konnte das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs notieren. Dank dieses Hinweises konnten die hinzugerufenen Beamten das Auto bereits auf der Anfahrt stellen. Bei der anschließenden Kontrolle händigten die drei deutschen Tatverdächtigen im Alter von 34 bis 42 Jahren das Diebesgut aus. Zudem stellte sich heraus, dass sie mit falschen Kennzeichen unterwegs waren.



Gegen die Männer wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs, des Diebstahls von Kennzeichen sowie des bandenmäßigen Diebstahls aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



