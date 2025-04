POL-ANK: Brand einer Düne in Bansin

Bansin (ots) -



Am heutigen Tag, gegen 14:30 Uhr, wurde der Polizei ein Brand an einem Strandaufgang in Bansin gemeldet. Auf Höhe des Promenadenhotels "Admiral" brannten ca. 150m² einer angrenzenden Düne. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 200EUR. Eine Selbstenzündung wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung und sucht nach Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 279 0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei-mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



