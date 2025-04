POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen aus Rostock - Polizei bittet um Hinweise

Rostock (ots) -



Die Rostocker Polizei fahndet aktuell nach einem 13-jährigen Mädchen aus Rostock und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte sich das Mädchen am Nachmittag des gestrigen Tages von ihrer Wohnanschrift in der Binzer Straße im Stadtteil Lütten Klein und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei und der Kriminalpolizei führten nicht zum Auffinden der Personen.



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- ca. 158 cm groß

- schlanke Statur

- schulterlanges braunes Haar



Bekleidung: schwarze Northface Jacke, Schwarz-weiße Schuhe der Marke Adidas

Besonderheiten: verschorfte Wunde an der linken Hand, geschminkt und führt eine E-Zigarette bei sich



Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://t1p.de/vbb3e



Die Polizeiinspektion Rostock bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Mädchen geben kann, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.



