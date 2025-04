POL-HRO: Mopedfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Zarrentin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Zarrentin wurde ein 53-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades schwerverletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bog gegen 05:50 Uhr ein 38-jähriger Autofahrer von der Bahnhofstraße auf ein Tankstellengelände ab und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Fahrer einer Simson Schwalbe. Der 53-Jährige erlitt Verletzungen an den Beinen und am Kopf, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwerin geflogen werden musste. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen sowie des Einsatzes des Rettungshubschraubers musste die Ortsdurchfahrt B195 zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer.



