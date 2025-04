POL-HST: Sperrmüllhaufen wird in Brand gesetzt und richtet erheblichen Schaden an - Zeugen gesucht

Bergen auf Rügen (ots) -



Am Dienstag, dem 8. April 2025 gegen 17:50 Uhr wurde die Polizei aus dem Polizeihauptrevier Bergen auf Rügen in den Wilhelm-Pieck-Ring zu einem Brand gerufen.



Beim Eintreffen vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Die freiwillige Feuerwehr Bergen war bereits mit drei Fahrzeugen am Brandort und bekämpfte den Brand. Augenscheinlich handelte es sich bei den brennenden Gegenständen um Sperrmüll. Dieser war allerdings gegen ein Transformatorhaus gelehnt. Das Transformatorhaus wurde durch den Brand deutlich geschädigt. Die Funktionsfähigkeit des Transformators war noch gegeben, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.



Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bergen unter Telefon: 03838 8100, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.



