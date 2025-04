POL-HRO: Zeugenaufruf nach Unfall mit schwer verletztem E-Scooter-Fahrer

Schwerin (ots) -



Gestern Abend wurde ein Fahrer eines E-Scooters bei einem Zusammenstoß mit einem PKW auf dem Großen Dreesch schwer verletzt. Zur Aufklärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Zeugenhinweise.



Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 35-jährige Fahrer des E-Scooters in der Anne-Frank-Straße offenbar vom Gehweg auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem 27-jährigen Autofahrer erfasst und stürzte zu Boden. Durch den Zusammenstoß erlitt der 35-Jährige schwere Kopfverletzungen sowie eine Schulterfraktur und musste im Krankenhaus behandelt werden.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Personen, die den Unfall gegen 20:00 Uhr in der Anne-Frank-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 zu melden.



Der 27-jährigem Fahrer des Honda Civic besitzt sowohl die deutsche als auch die syrische Staatsangehörigkeit, der 35-Jährige ist Deutscher.



