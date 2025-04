POL-HRO: Zwei Wildunfälle mit Wolf innerhalb weniger Tage

Bandenitz/Grabow (ots) -



Auf den Autobahnen 14 und 24 ereigneten sich innerhalb weniger Tage zwei Verkehrsunfälle, bei denen jeweils ein Wolf von einem Fahrzeug erfasst wurde. Am frühen Mittwochmorgen kollidierte ein 41-jähriger Autofahrer auf der BAB 24 nahe der Anschlussstelle Hagenow mit einem Wolf, der daraufhin verendete. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro und der PKW war weiterhin fahrbereit.



Bereits am Abend des 03.04.2025 erfasste ein PKW Jeep auf der BAB 14 Höhe der Anschlussstelle Grabow einen Wolf. Das Wildtier wurde hier schwerstverletzt und musste von den eingesetzten Polizisten mit zwei Schuss aus der Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst werden. Am PKW der 27-jährigen Fahrzeugführerin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Personen wurden bei beiden Unfällen nicht verletzt. Die Wolfskadaver wurden geborgen und das zuständige Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie verständigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell