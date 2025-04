LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.

Seit Montag, 03.03.2025, wird der in Germersheim wohnende Suheb Fuad HARED vermisst. Der 12-Jährige verließ am Montag, kurz vor 11 Uhr, das elterliche Zuhause. Zwischenzeitlich hielt er sich in einer Asylunterkunft im nordfranzösischen Saint-Aubin-du-Perron auf, welche er am 31.03.2025 mit einem gestohlenen Fahrrad verließ. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung55