POL-NB: Fahrzeugbrand mit hohem Sachschaden

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 08.04.2025, gegen 13:50 Uhr befuhr ein 57- jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Audi die Ortschaft Pritzenow aus Richtung L35 kommend. Hier stellten sich Anzeichen eines technischen Defektes des Motors dar. Der Geschädigte hielt an und stieg aus dem Fahrzeug. Nun entwickelte sich Rauch im Motorraum. Es wurde versucht, den PKW selbst mittels Feuerlöscher zu löschen. Dies blieb erfolglos und die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte. Trotz deren Einsatzes brannte der PKW Audi vollends aus. Es entstand ein Gesamtschaden am hochwertigen PKW und dem Fahrbahnbelag in Höhe von ca. 62.000 Euro.

Zum Einsatz kamen zwei Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden.

Der PKW wurde in eigener Zuständigkeit geborgen. Eine Benachrichtigung des Baulastträgers erfolgte.



