POL-HRO: Verkehrsunfall in Wismar: Vier Verletzte nach Gefahrenbremsung eines Linienbusses

Am heutigen Morgen kam es gegen 8:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wismar, der erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr zur Folge hatte.



Nach ersten Ermittlungen befuhr ein Linienbus die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Lübsche Straße. Auf Höhe der Kreuzung Katja-Niederkirchner-Straße bemerkte der Fahrer einen auf dem Gehweg fahrenden E-Scooter. Die Fahrerin des E-Scooters überquerte unvermittelt einen Fußgängerüberweg, woraufhin der Busfahrer eine sofortige Gefahrenbremsung einleitete, um eine Kollision zu verhindern.



Durch das abrupte Bremsmanöver kamen vier Insassen des Busses zu Fall und erlitten leichte Verletzungen. Drei der verletzten Personen mussten im Anschluss in einer Klinik medizinisch behandelt werden. Die E-Scooter-Fahrerin entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch kurze Zeit später in der näheren Umgebung angetroffen werden.



Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache aufgenommen. Es entstand kein Sachschaden.



