POL-HRO: Zwei Personen bei Flächenbrand im Gewerbegebiet Selmsdorf verletzt

Am gestrigen Nachmittag gegen 13:45 Uhr hat ein Flächenbrand im Gewerbegebiet Selmsdorf einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen sollen Mitarbeiter eines dort ansässigen Unternehmens auf dem Firmengelände Holzreste verbrannt haben. Durch Funkenflug geriet in der Folge auch eine benachbarte Wiese auf einer Fläche von etwa 70 Quadratmetern in Brand. Bei den Löschversuchen wurden zwei Mitarbeiter leicht verletzt. Der Brand selbst konnte durch die örtliche Feuerwehr bereits vor dem Eintreffen der Polizei gelöscht und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden.



Im Zuge der Ermittlungen wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro beziffert.



