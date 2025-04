POL-NB: Überladenen Anhänger kontrolliert

Details anzeigen Foto Bagger Foto Bagger

Altentreptow (ots) -



Am 08.04.2025 wurde gegen 10:00 Uhr durch die Kollegen der besonderen Verkehrsüberwachung Altentreptow eine Beförderungseinheit, bestehend aus Sattelzugmaschine und Tiefbett-Auflieger, auf der B104 bei Sponholz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Auflieger war mit einem Bagger beladen und überschritt augenscheinlich die zulässige Breite sowie die zulässige Masse.



Eine Wiegung mittels Radlastwaage ergab ein Gesamtgewicht von circa 57.000kg. Das zulässige Gesamtgewicht von 40.000kg wurde somit eindeutig überschritten und die Weiterfahrt wurde somit vor Ort untersagt.



Eine gültige Ausnahmegenehmigung für solch einen Großraum-/Schwertransport konnte durch den deutschen Fahrer nicht vorgelegt werden. Sowohl der Unternehmer als auch der Fahrer selbst müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von circa 800,00 Euro rechnen.



Des Weiteren wurden bei der Verkehrskontrolle die Lenk- und Ruhezeiten überprüft. Die hierbei festgestellten Verstöße gegen die Vorschriften des Fahrpersonal- sowie des Arbeitszeitgesetzes ziehen zusätzlich Anzeigen für den Unternehmer und den Fahrer nach sich.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell