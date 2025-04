POL-HRO: Einbruch in Drogeriemarkt - Tatverdächtiger auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



In der Nacht zum Dienstag wurde der Polizei ein Einbruch in einen Drogeriemarkt in der Warnowallee im Rostocker Stadtteil Lütten Klein gemeldet. Mehrere aufmerksame Zeugen informierten gegen 00:10 Uhr über den Notruf die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie sich eine männliche Person an der Eingangstür des Geschäfts zu schaffen machte und sich schließlich gewaltsam Zutritt verschaffte.



Dank der schnellen Reaktion der Polizei konnte der mutmaßliche Täter nur wenige Meter vom Tatort entfernt festgestellt werden. Beim Antreffen durch die eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv. Unter anderem beleidigte und bespuckte der Mann die Einsatzkräfte, was eine Fixierung notwendig machte.



Bei der anschließenden Durchsuchung der Person wurde ein aus dem Drogeriemarkt entwendetes Accessoire sichergestellt. Aufgrund des auffälligen psychischen Zustandes des 35-jährigen tunesischen Tatverdächtigen wurde ein Notarzt hinzugezogen. Nach einer ersten Einschätzung vor Ort erfolgte eine Einweisung in eine Klinik.



Es entstand ein geschätzter Schaden von 500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen.



