POL-HRO: Rotlichtverstoß führt zu Unfall auf der B321

Am gestrigen Abend ereignete sich auf der B321 bei Pampow ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Beide beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.



Der Unfall ereignete sich gegen 18:20 Uhr an der Kreuzung zur Kreisstraße 62 zwischen Pampow und Holthusen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Fahrer das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet haben, als er die Kreuzung aus Richtung Warsow in Richtung Schwerin überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel Zafira einer 31-jährigen Fahrerin, die auf der K62 unterwegs war.



Die Fahrerin des Opel Zafira wurde bei dem Unfall verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, der Opel Zafira und der Mazda des 29-Jährigen, erlitten Totalschäden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.



Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



