POL-HST: Aufmerksamer Bürger gibt verlorene Geldbörse bei der Polizei ab - Polizei ermittelt Eigentümerin und sendet Fundstück zurück

Am Samstag, dem 5. April 2025, gegen 10:30 Uhr, erschien ein 55-jähriger Urlauber aus Hessen im Polizeirevier Sassnitz und gab eine Damengeldbörse ab, die er am vorherigen Tage an der Landesstraße 30, zwischen Glowe und Juliusruh, gefunden hatte.



Die Geldbörse enthielt mehrere Bankkarten, Bargeld sowie Krankenkassenkarten. Durch intensive Ermittlungen konnte die Polizei die Eigentümerin der Geldbörse ermitteln, die in Thüringen lebt. Die Frau war sehr erleichtert und dankbar, als sie erfuhr, dass ihre verlorene Geldbörse gefunden wurde.



Um die Rückgabe der Geldbörse so schnell wie möglich zu gewährleisten, wurde sie über den Postweg an die Eigentümerin gesendet, die diese in den kommenden Tagen erhalten wird.



Die Polizei möchte sich an dieser Stelle bei dem ehrlichen Finder bedanken.



Alle Beteiligten Personen dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.



