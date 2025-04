POL-HST: Sattelzug kommt von Straße ab und kollidiert mit Leitungsmast

Gremersdorf (ots) -



Am gestrigen Montag, dem 7. April 2025, wurde die Polizei gegen 13:50 Uhr über einen Unfall auf der Landesstraße 22, Gremersdorf in Fahrtrichtung Franzburg, informiert. Ein Lastkraftwagen sei von der Fahrbahn abgekommen und liegt neben der Fahrbahn auf der Seite.



Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 34-jährige kirgisische Fahrer des Sattelzuges mit Auflieger der Marke Scania aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr die Bankette und kippte in den Graben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro am Fahrzeug, der Bankette und drei Leitungsmasten. Der Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Die Landesstraße 22 war für eine Stunde halbseitig und dann zur Bergung des Fahrzeuges für etwa vier Stunden voll gesperrt.



