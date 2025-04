Öffentlichkeitsfahndung nach 65-jähriger Frau aus Zinnowitz (LK Vorpommern-Greifswald)

Details anzeigen Bild der Vermissten Bild der Vermissten

Seit 07.04.2025, 18:20 Uhr wird die 65-jährige Frau Marion Neumeister aus 17454 Zinnowitz vermisst. Frau Neumeister ist ist derzeit unbekannten Aufenthalts und benötigt dringend medizinische Hilfe. Die Vermisste verließ am 07.04.2025 gegen 08:30 Uhr ihre Wohnanschrift in Zinnowitz, Möskenweg mit einem Damenrad in unbekannte Richtung. Zur Personenbeschreibung kann gesagt werden, dass die Vermisste ca. 169 cm groß, von schlanker Gestalt ist und Schulterlanges graues Haar hat. Sie trägt eine grün/braune Jacke, eine blaue Jeans, schwarze Stiefeletten und eine beige Strickmütze.

Bei dem mitgeführten Fahrrad handelt es sich um eine schwarzes Damenrad mit einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes und des Polizeihubschraubers blieben bis dato erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlungen einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378/2790, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

