POL-HRO: Tatverdächtiger nach Auto-Brandstiftung in Rostocker Stadtteil Lütten Klein in Haft

Kurz nach Mitternacht am 13. März 2025 kam es auf einem Parkplatz im Rostocker Stadtteil Lütten Klein zu einem Fahrzeugbrand, bei dem zwei Autos erheblich beschädigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter ein Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch das Übergreifen der Flammen wurde ein zweites, in unmittelbarer Nähe abgestelltes Fahrzeug ebenfalls stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro (siehe Pressemitteilung vom 13.03.2025: https://t1p.de/1fopv).



Das Kriminalkommissariat hatte nach der Tat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort umfangreich Spuren gesichert. Nach der Auswertung der Spuren sowie Befragungen im Umfeld des Tatortes konnte bereits kurze Zeit später ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Rostock.



In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde über das Amtsgericht Rostock ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen sowie ein Haftbefehl erwirkt. Bei dieser Durchsuchung konnten mehrere Beweismittel sichergestellt werden, die den Tatverdacht weiter erhärteten.



Der bereits polizeibekannte Beschuldigte wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Ob der Mann auch mit weiteren, ähnlich gelagerten Fahrzeugbränden im Raum Rostock in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



