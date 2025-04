POL-NB: Graffiti gesprüht - von Polizei erwischt

Neubrandenburg (ots) -



Am frühen Samstagmorgen wurde über einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eine vierköpfige Personengruppe gemeldet, welche von einem Parkhaus im Friedrich-Engels-Ring in Richtung Innenstadt unterwegs sei.



Im Flur des Parkhauses konnte der Hinweisgeber gegen 04:30 Uhr frisch angebrachtes Graffiti vorfinden und meldete seine Beobachtungen und den Hinweis der Personengruppe bei der Polizei. Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten die beschriebenen Personen unmittelbar nach der Meldung in einer Bushaltestelle auf Höhe des Rathauses feststellen. Hierbei handelte es sich um vier männliche deutsche Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren. Auf der Kleidung sowie an den Händen befanden sich Farbflecke. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Personen und mitgeführten Gegenstände konnten die Beamten szenetypisches Material, wie Spraydosen und mit Farbflecken versehene Handschuhe, auffinden. Die Gegenstände wurden sichergestellt.



Der Gesamtschaden an den besprühten Wänden wird auf circa 400,00 Euro geschätzt.



Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.



