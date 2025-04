POL-HRO: Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen - Beifahrer mit Haftbefehl gesucht

Zurow (ots) -



Am Sonnabendabend, 5. April 2025, kontrollierten Einsatzkräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf gegen 19:00 eine Autofahrerin auf der B192 Höhe Zurow. Die 36-jährige Deutsche war zuvor in den Fokus der Beamten geraten, nachdem sie ein Stoppschild missachtet hatte.



Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin des Opel Corsa weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, noch fahrtüchtig: Sie räumte gegenüber den Beamten den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ein Drogenvortest bestätigte diese Angabe. Eine Blutprobenentnahme erfolgte anschließend in einer nahegelegenen Klinik.



Auch ihr 30-jähriger deutscher Beifahrer wurde überprüft. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl vor.



