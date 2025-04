POL-HST: Sattelzug in Graben gekippt

BAB 20/Gützkow (ots) -



Am heutigen Montag, dem 7. April 2025, wurde die Polizei gegen 13:40 Uhr über einen Unfall auf der Bundesautobahn (BAB) 20 informiert. Ein Lastkraftwagen sei von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gekippt.



Nach derzeitigen Ermittlungen war ein polnischer Sattelzug mit Auflieger auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Gützkow und Greifswald aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in den Graben stürzte. Der Fahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.



Die Bergung des mit Glasscheiben beladenen Sattelzugs wird voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen, jedoch wird keine vollständige Sperrung der Autobahn, Fahrtrichtung Lübeck, erwartet



