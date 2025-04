POL-HRO: Staatsschutz ermittelt wegen verfassungswidrige Graffiti in Zarrentin

Zarrentin (ots) -



Nach verfassungswidrigen Schmierereien in Zarrentin ermittelt jetzt der Staatsschutz der Kriminalpolizei. Die Beamten bitten zudem um Zeugenhinweise zu dieser Tat. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag zu Samstag das Gebäude eines Einkaufsmarktes mit mehreren verfassungswidrigen Schriftzügen und Hakenkreuze verunstaltet. Darüber hinaus wurden Schriftzüge offenbar mit Bezug zum Fußballverein "FC Hansa Rostock" aufgesprüht. Um die großflächigen Graffitis auf allen Seiten des Gebäudes in der Möllnschen Straße aufzutragen, nutzten die Täter silbergraue Sprühfarbe. Im Nachgang wurden weitere Schmierereien in der Rosenstraße sowie auf einem Radweg zwischen Zarrentin und Lassahn angezeigt.



Nach Bekanntwerden der Vorfälle am Samstagvormittag hat die Polizei die Tatorte dokumentiert und Beweismittel gesichert. Anschließend ist die Entfernung der verfassungswidrigen Schmierereien umgehend durch den Bauhof der Stadt realisiert worden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Insgesamt wird der Sachschaden auf über 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Vorfällen nimmt das Polizeirevier in Boizenburg (038847-6060) entgegen. Auch über die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de können Hinweise gegeben werden.



