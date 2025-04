POL-HST: Polizei sucht Zeugen nach einem Parkplatzunfall in Grimmen

Grimmen (ots) -



Am Dienstag, dem 25.03.2025, kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lidl-Einkaufmarktes in der Stralsunder Straße in Grimmen.



Nach den vorliegenden Informationen kollidierte ein PKW mit einem geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.



Augenscheinlich hat ein Zeuge das Kennzeichen des flüchtigen Autos notiert und hinterließ einen Zettel am geschädigten Fahrzeug.



Die Polizei sucht nun den oben beschriebenen Zeugen, der den Hinweis gegeben hat. Aber auch weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen unter 038326/ 570 zu melden.



