POL-NB: Hakenkreuz in Motorhaube geritzt

Am Sonnabendvormittag fiel einem 42-Jährigen auf seiner Motorhaube ein etwa 20 mal 20 Zentimeter großes Hakenkreuz auf, das dort eingeritzt wurde. Während der Anzeigenaufnahme am Sonnabendnachmittag wurde als möglicher Tatort und Tatzeitraum der Freitagabend etwa zwischen 18:00 Uhr und 21:15 Uhr angegeben. In diesem Zeitraum stand der schwarze Skoda Octavia mit MST-Kennzeichen nahe des Stadions im Neubrandenburger Kulturpark in der Parkstraße.



Als der Besitzer abends zu seinem Auto zurückkehrte, hatte er keinen direkten Blick auf die Motorhaube. Er sah das geritzte Hakenkreuz am folgenden Vormittag bei sich zu Hause.



Es ist zu vermuten, dass das Hakenkreuz am Abend im Bereich des Stadions eingeritzt wurde. Für diese Tat gibt es unter Umständen Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224.



