POL-HRO: Schweriner Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Die Schweriner Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Aufklärung eines Sachverhaltes, der sich am vergangenen Freitag gegen 16:00 Uhr auf den Schwimmenden Wiesen ereignet haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dort drei deutsche Männer in einen Streit, wobei ein 31-jähriger Tatverdächtiger plötzlich einem 39- jährigen Mann Reizgas in das Gesicht sprühte. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Vorausgegangen seien der Tat Beleidigungen sowie eine Drohgebärde mit der erhobenen Faust durch den später Verletzten.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

