POL-HRO: Verschwundene Stute wieder aufgefunden

Die Ende Januar als gestohlen gemeldete trächtige Stute ist wohlbehalten in einem anderen Stall im Güstrower Umland aufgefunden worden (Bezug Pressemitteilung des PP Rostock vom 29.01.2025/ Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5959450).

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern aber noch an.



Das Tier wurde am Freitag im Zusammenwirken mit dem Veterinäramt eindeutig identifiziert. Bis zum Abschluss der Ermittlungen wurde ein Veräußerungs- und Umstellungsverbot für die immer noch trächtige Stute ausgesprochen. Weitere Einzelheiten können aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt werden.



