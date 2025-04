POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Rostock-Schmarl - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rostock (ots) -



Am späten Abend des 5. April 2025 kam es gegen 23:00 Uhr in der A.-J.-Krusenstern-Straße im Stadtteil Rostock-Schmarl zu verbalen Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.



Nach bisherigen Erkenntnissen begann die Auseinandersetzung zunächst innerhalb einer Wohnung in der genannten Straße. In der Folge verlagerte sich das Geschehen auf die Straße sowie in eine nahegelegene Unterführung. Dort sollen die Tatverdächtigen auch mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf ein Opfer eingewirkt haben.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnten weder der Geschädigte noch mögliche Tatverdächtige durch die Beamten angetroffen werden. Auch der Einsatz eines Diensthundes erbrachte keine Hinweise auf beteiligte Personen.



Die Polizei hat umgehend Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe:



Wer hat am Sonnabend, dem 05.04.2025, gegen 23:00 Uhr im Bereich der A.-J.-Krusenstern-Straße bzw. der dortigen Unterführung verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den beteiligten Personen machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



